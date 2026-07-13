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AGENDA · Perpignan

LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan

samedi 24 octobre 2026 · Perpignan

LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
10 Rue Jean Baptiste Molière
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LES TROIS MOUSQUETAIRES

10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Une adaptation théâtrale immersive des Trois Mousquetaires, où les rues de Perpignan deviennent le décor d’une nouvelle aventure pleine de rebondissements.
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10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

An immersive theatrical adaptation of *The Three Musketeers*, in which the streets of Perpignan become the setting for a new adventure full of twists and turns.

L’événement LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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