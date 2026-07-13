LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan
samedi 24 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LES TROIS MOUSQUETAIRES
10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Une adaptation théâtrale immersive des Trois Mousquetaires, où les rues de Perpignan deviennent le décor d’une nouvelle aventure pleine de rebondissements.
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10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An immersive theatrical adaptation of *The Three Musketeers*, in which the streets of Perpignan become the setting for a new adventure full of twists and turns.
L’événement LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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