Informations pratiques

Perpignan

LES TROIS MOUSQUETAIRES

10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Une adaptation théâtrale immersive des Trois Mousquetaires, où les rues de Perpignan deviennent le décor d’une nouvelle aventure pleine de rebondissements.

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10 Rue Jean Baptiste Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An immersive theatrical adaptation of *The Three Musketeers*, in which the streets of Perpignan become the setting for a new adventure full of twists and turns.

L’événement LES TROIS MOUSQUETAIRES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME