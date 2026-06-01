Les Tubes des Années 80 par le Choeur du Bonheur Salle des Fêtes Migé
Les Tubes des Années 80 par le Choeur du Bonheur Salle des Fêtes Migé samedi 27 juin 2026.
Migé
Les Tubes des Années 80 par le Choeur du Bonheur
Salle des Fêtes Place de la Mairie Migé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 21:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Notre Joyeux Chœur du Bonheur présentera en exclusivité son tout nouveau spectacle sur les pétillantes ‘Années 80’ !
Ce concert original fusionnera les plus incroyables tubes de cette folle décennie avec des danses, de la poésie, plein de belles émotions, le tout saupoudré d’une jolie dose d’humour !!!
En première partie, les truculents Tripotes.
Participation Libre au chapeau, bar gourmand sur place. .
Salle des Fêtes Place de la Mairie Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99
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English : Les Tubes des Années 80 par le Choeur du Bonheur
L’événement Les Tubes des Années 80 par le Choeur du Bonheur Migé a été mis à jour le 2026-06-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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