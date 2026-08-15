UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Les vacances au musée conférence Emma Reyes Musée d’art et d’archéologie Périgueux

mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'art et d'archéologie · Périgueux

Les vacances au musée conférence Emma Reyes Musée d’art et d’archéologie Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée d'art et d'archéologie
Adresse
22 Cours Tourny
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Les vacances au musée conférence Emma Reyes

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

A partir de 6 ans, atelier famille.

Payant, sur réservation   .

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70  maap@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au musée conférence Emma Reyes

L’événement Les vacances au musée conférence Emma Reyes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)