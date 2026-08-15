Les vacances au musée conférence Emma Reyes Musée d’art et d’archéologie Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les vacances au musée conférence Emma Reyes

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

A partir de 6 ans, atelier famille.

Payant, sur réservation .

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au musée conférence Emma Reyes

L’événement Les vacances au musée conférence Emma Reyes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux