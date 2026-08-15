Les vacances au musée conférence Emma Reyes Musée d’art et d’archéologie Périgueux
mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'art et d'archéologie · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les vacances au musée conférence Emma Reyes
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
A partir de 6 ans, atelier famille.
Payant, sur réservation .
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
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English : Les vacances au musée conférence Emma Reyes
L’événement Les vacances au musée conférence Emma Reyes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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