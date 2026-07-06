Les vacances au Musée du Terroir Ateliers et visites guidées Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Les vacances au Musée du Terroir Ateliers et visites guidées

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

**Le Musée du Terroir est ouvert tout le mois de juillet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h avec des ateliers sans réservation, des stages et des visites guidées !**

### Ateliers sans réservation

* **Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30, en continu.**

Confectionnez **vous-même votre gaufre à la cassonade** selon une recette traditionnelle. Un atelier **à partager et à déguster en famille!**

_(sans réservation, billet d’entrée+ 1€)_

* **Les mercredis et les vendredis 13h30 à 16h30, en continu.**

Porte-plume, buvard, pleins et déliés…Venez vous initier ou redécouvrir **l’écriture à la plume** dans notre atelier ouvert à tous!

_(sans réservation, billet d’entrée+ 1€)_

### Visite guidée

**Les jeudis 9 et 16 juillet et le mardi 21 juillet de 15h à 16h30, sur réservation.**

Avec notre guide, partez à la découverte de la vie au début du 20ème siècle ! installé dans une ancienne ferme à cour carrée le Musée du Terroir vous plonge dans une époque pas si lointaine mais sans électricité, sans eau courante ni chauffage central avec des salles comme la chambre, la cuisine ou l’école.

Et découvrez l’artisanat de cette époque avec les ateliers reconstitués du sabotier, du cordonnier ou encore du forgeron.

Pour réserver [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir)

**Le Musée propose aussi des audioguides en 4 langues** (français anglais, allemand, néerlandais)

### Stages

Nous proposons **un stage pour enfants** pendant les vacances. Retrouvez la programmation ici

[https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir](https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir)

**Le Musée du Terroir est ouvert tout le mois de juillet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h avec des ateliers sans réservation, des stages et des visites guidées !**

### Ateliers sans réservation

* **Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30, en continu.**

Confectionnez **vous-même votre gaufre à la cassonade** selon une recette traditionnelle. Un atelier **à partager et à déguster en famille!**

_(sans réservation, billet d’entrée+ 1€)_

* **Les mercredis et les vendredis 13h30 à 16h30, en continu.**

Porte-plume, buvard, pleins et déliés…Venez vous initier ou redécouvrir **l’écriture à la plume** dans notre atelier ouvert à tous!

_(sans réservation, billet d’entrée+ 1€)_

### Visite guidée

**Les jeudis 9 et 16 juillet et le mardi 21 juillet de 15h à 16h30, sur réservation.**

Avec notre guide, partez à la découverte de la vie au début du 20ème siècle ! installé dans une ancienne ferme à cour carrée le Musée du Terroir vous plonge dans une époque pas si lointaine mais sans électricité, sans eau courante ni chauffage central avec des salles comme la chambre, la cuisine ou l’école.

Et découvrez l’artisanat de cette époque avec les ateliers reconstitués du sabotier, du cordonnier ou encore du forgeron.

Pour réserver [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir)

**Le Musée propose aussi des audioguides en 4 langues** (français anglais, allemand, néerlandais)

### Stages

Nous proposons **un stage pour enfants** pendant les vacances. Retrouvez la programmation ici

[https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir](https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir) .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**The Mus%E9e du Terroir is open throughout the month of July, Monday through Friday from 1:30 p.m. to 5:00 p.m., featuring drop-in workshops, classes, and guided tours!**

### Drop-in Workshops

* **Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 1:30 p.m. to 4:30 p.m., continuously.**

Make **your own brown sugar waffle** using a traditional recipe. A workshop **to share and enjoy with the whole family!**

_(No reservation required; admission ticket + 1?)_

* **Wednesdays and Fridays from 1:30 p.m. to 4:30 p.m., running continuously.**

Pen holders, blotting paper, bold and delicate strokes…Come learn or rediscover **writing with a fountain pen** in our workshop open to everyone!

_(No reservation required; admission ticket + 1?)_

### Guided Tour

**Thursdays, July 9 and 16, and Tuesday, July 21, from 3:00 PM to 4:30 PM, by reservation.**

Join our guide on a journey to discover life in the early 20th century! Housed in a former farmhouse with a courtyard, the Musée du Terroir immerses you in a time not so long ago—but without electricity, running water, or central heating—with rooms such as the bedroom, the kitchen, and the school.

And discover the crafts of that era in the recreated workshops of the clog maker, the shoemaker, and the blacksmith.

To make a reservation: [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeduterroir)

**The museum also offers audio guides in 4 languages** (French, English, German, Dutch)

### Workshops

We offer **a workshop for children** during school breaks. Find the schedule here:

[https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir](https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/les-stages-du-musee-du-terroir)

L’événement Les vacances au Musée du Terroir Ateliers et visites guidées Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-02 par Hauts-de-France Tourisme