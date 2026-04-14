Les Vacances de Printemps à Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Les Vacances de Printemps à Glanum

Mardi 14 avril 2026 à partir de 10h.

Mardi 21 avril 2026 à partir de 10h. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Participez aux vacances de Printemps sur le site archéologique de Glanum deux matinées ludiques à partager avec vos enfants (dès 7-8 ans).

Visite et atelier permettront à vos enfants de découvrir ou redécouvrir le site en s’amusant.Enfants

Découvrez ou redécouvrez le site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence pour les vacances de Printemps. Au programme, des ateliers pour enfants et parents sont proposés



• Mardi 14 avril à 10h Atelier Cluedo Araignée avec la LPO.

Souvent mal aimées, les araignées sont en réalité mal connues ! Aujourd’hui vous démêlerez le vrai du faux grâce à un jeu ludique et une sortie nature pour tenter d’observer quelques espèces.



• Mardi 21 avril à 10h Atelier Bijoux antique

Partez à la découverte des pierres précieuses et des bijoux à la mode à cette époque. Vous réaliserez ensuite votre propre bijou, inspiré de ces œuvres d’art.



Réservation obligatoire. .

Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 64 03 resa.glanum@monuments-nationaux.fr

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English :

Take part in the spring holidays at the Glanum archaeological site: two fun-filled mornings to share with your children (aged 7-8 and over).

A visit and a workshop will allow your children to discover or rediscover the site while having fun.

L’événement Les Vacances de Printemps à Glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles