Les Vacances de Printemps à Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence
Les Vacances de Printemps à Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence mardi 14 avril 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Les Vacances de Printemps à Glanum
Mardi 14 avril 2026 à partir de 10h.
Mardi 21 avril 2026 à partir de 10h. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Participez aux vacances de Printemps sur le site archéologique de Glanum deux matinées ludiques à partager avec vos enfants (dès 7-8 ans).
Visite et atelier permettront à vos enfants de découvrir ou redécouvrir le site en s’amusant.Enfants
Découvrez ou redécouvrez le site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence pour les vacances de Printemps. Au programme, des ateliers pour enfants et parents sont proposés
• Mardi 14 avril à 10h Atelier Cluedo Araignée avec la LPO.
Souvent mal aimées, les araignées sont en réalité mal connues ! Aujourd’hui vous démêlerez le vrai du faux grâce à un jeu ludique et une sortie nature pour tenter d’observer quelques espèces.
• Mardi 21 avril à 10h Atelier Bijoux antique
Partez à la découverte des pierres précieuses et des bijoux à la mode à cette époque. Vous réaliserez ensuite votre propre bijou, inspiré de ces œuvres d’art.
Réservation obligatoire. .
Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 64 03 resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the spring holidays at the Glanum archaeological site: two fun-filled mornings to share with your children (aged 7-8 and over).
A visit and a workshop will allow your children to discover or rediscover the site while having fun.
L’événement Les Vacances de Printemps à Glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Vacances de Printemps à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence 14 avril 2026
- Les vacances de printemps au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 15 avril 2026
- Visites d’ateliers avec le Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 16 avril 2026
- Festival des saveurs à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence 18 avril 2026
- Visite atelier Scan et impression à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence 21 avril 2026