Les Vacances des 7-14 ans, atelier calligraphie les Belles Lettres

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Initie-toi à la belle écriture du Moyen Âge ! À cette époque, pour utiliser la plume ou le calame, il fallait apprendre à discipliner sa main et à écrire joliment

Initie-toi à la belle écriture du Moyen Âge ! À cette époque, pour utiliser la plume ou le calame, il fallait apprendre à discipliner sa main et à écrire joliment. La calligraphie médiévale n’aura plus de secrets pour toi ! Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis.

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

Initiate yourself to the beautiful handwriting of the Middle Ages! In those days, to use a quill or calamus, you had to learn to discipline your hand and write prettily

L’événement Les Vacances des 7-14 ans, atelier calligraphie les Belles Lettres Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac