Les Vacances d’été de Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Les Vacances d’été de Glanum

Du 07/07 au 31/07/2026 le mardi de 10h à 12h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les ateliers de Glanum pendant les vacances estivales une demi-journée ludique à partager en famille, à partir du 7 juillet !Familles

Pour les vacances d’été, des ateliers pour enfants et parents sont proposés afin de découvrir et comprendre le monde antique.



Au programme

– MARDI 7 JUILLET

Fanzine dès 7 ans Plongez dans l’univers créatif du fanzine à travers pliages, collages, dessins, expérimentations, afin de concevoir votre vision du site de Glanum. Mêlez l’histoire du site et votre créativité afin de créer votre mini magazine.



– MARDI 16 JUILLET

En tenue d’époque dès 5-6 ans Un atelier pour s’habiller comme un gallo-romain et découvrir tout ce que cache (ou révèle) le vêtement dans l’Antiquité. Après ça, vous serez incollable ! Et pourquoi pas une petite séance photo à la fin pour garder le souvenir de cet après-midi ?



– MARDI 21 JUILLET

Une maison pour tous dès 6 ans Pour accueillir les petites bêtes, viens construire un gîte à hérisson avec un animateur nature de la LPO (Ligue de Protections des Oiseaux et de la nature).



– MARDI 24 JUILLET

Art Toys dès 7 ans Crée ton propre Art Toys en compagnie de l’artiste Ben Sanair. Tu repartiras avec la figurine que tu auras modelée et mise sous blister, comme un pro !



– MARDI 27 AOÛT

Crée ton jeu de l’oie de Glanum dès 7 ans En compagnie de l’artiste et illustrateur Ben Sanair, crée ton propre jeu de l’oie. Tu y mettras tous les éléments que tu souhaites, en prenant en compte l’histoire du lieu et l’archéologie.



– MARDI 31 AOÛT

Art Toys dès 7 ans Crée ton propre Art Toys en compagnie de l’artiste Ben Sanair. Tu repartiras avec la figurine que tu auras modelée et mise sous blister, comme un pro !



Réservation indispensable en ligne via l’e-billetterie du site internet.

Durée 2h30 maximum (merci d’arriver peu avant).

Plus aucune réservation n’est prise par téléphone ni par mail.



Seuls les billets enfants et adultes participants peuvent être réservés.

Les adultes souhaitant accompagner un enfant, sans participer, devront s’acquitter du droit d’entrée sur place, le jour de la visite. .

Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Glanum’s summer vacation workshops: a half-day of fun for the whole family, from 7 July

L’événement Les Vacances d’été de Glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles