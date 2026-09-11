Les vacances pour les 4/6 ans Museum d’histoire naturelle Autun

Informations pratiques

Autun

Les vacances pour les 4/6 ans

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 11:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Visite ludique Ma couleur préférée. Quelles sensations ressens -tu devant un tableau ? .

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38

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English : Les vacances pour les 4/6 ans

L’événement Les vacances pour les 4/6 ans Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)