Activité physique adaptée L’Inter-Actif Autun Autun

Informations pratiques

Autun

Activité physique adaptée

L’Inter-Actif Autun 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 10:30:00

fin : 2026-11-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16 2026-11-23

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’association AILES pour une nouvelle séquence d’Activité Physique Adaptée avec la Station.

Vous souhaitez participer et prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ? N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !

Renseignements et inscriptions auprès d’Alexandre ou à l’Inter-Actif directement. .

L’Inter-Actif Autun 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr

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English : Activité physique adaptée

L’événement Activité physique adaptée Autun a été mis à jour le 2026-07-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)