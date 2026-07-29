Activité physique adaptée L’Inter-Actif Autun Autun
lundi 7 septembre 2026 · L'Inter-Actif Autun · Autun
Informations pratiques
Autun
Activité physique adaptée
L’Inter-Actif Autun 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:30:00
fin : 2026-11-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16 2026-11-23
Nous aurons le plaisir d’accueillir l’association AILES pour une nouvelle séquence d’Activité Physique Adaptée avec la Station.
Vous souhaitez participer et prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ? N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !
Renseignements et inscriptions auprès d’Alexandre ou à l’Inter-Actif directement. .
L’Inter-Actif Autun 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr
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English : Activité physique adaptée
L’événement Activité physique adaptée Autun a été mis à jour le 2026-07-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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