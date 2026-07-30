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Les Vendanges Sonores Route de Meyssan Virazeil

samedi 12 septembre 2026 · Route de Meyssan · Virazeil

Les Vendanges Sonores Route de Meyssan Virazeil

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route de Meyssan
Adresse
Meyssan Stade de Rugby
Ville
47200 Virazeil
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Virazeil

Les Vendanges Sonores

Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre
Dès 14h
Village Associatif / Animations gratuites par le Associations Virazeillaises
Structures gonflables
Dès 19h
Apéritif des Virazeillais offert par la municipalité
Concerts gratuits / LS COMBO / WAILING CATZ
Feu d’Artifice & DJ Janfi

Dimanche 13 septembre
Dès 8h30
Grand Vide-Grenier
Réservations 06 08 72 45 02
Dès 9h30
Rando pédestre du patrimoine

FOOD TRUCKS & producteurs locaux
Dégustation gratuite & vente de vin   .

Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 72 45 02 

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English : Les Vendanges Sonores

L’événement Les Vendanges Sonores Virazeil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Val de Garonne

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