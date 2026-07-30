Les Vendanges Sonores Route de Meyssan Virazeil

Informations pratiques

Virazeil

Les Vendanges Sonores

Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre

Dès 14h

Village Associatif / Animations gratuites par le Associations Virazeillaises

Structures gonflables

Dès 19h

Apéritif des Virazeillais offert par la municipalité

Concerts gratuits / LS COMBO / WAILING CATZ

Feu d’Artifice & DJ Janfi

Dimanche 13 septembre

Dès 8h30

Grand Vide-Grenier

Réservations 06 08 72 45 02

Dès 9h30

Rando pédestre du patrimoine

FOOD TRUCKS & producteurs locaux

Dégustation gratuite & vente de vin .

Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 72 45 02

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English : Les Vendanges Sonores

L’événement Les Vendanges Sonores Virazeil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Val de Garonne