Les Vendanges Sonores Route de Meyssan Virazeil
samedi 12 septembre 2026 · Route de Meyssan · Virazeil
Informations pratiques
Virazeil
Les Vendanges Sonores
Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre
Dès 14h
Village Associatif / Animations gratuites par le Associations Virazeillaises
Structures gonflables
Dès 19h
Apéritif des Virazeillais offert par la municipalité
Concerts gratuits / LS COMBO / WAILING CATZ
Feu d’Artifice & DJ Janfi
Dimanche 13 septembre
Dès 8h30
Grand Vide-Grenier
Réservations 06 08 72 45 02
Dès 9h30
Rando pédestre du patrimoine
FOOD TRUCKS & producteurs locaux
Dégustation gratuite & vente de vin .
Route de Meyssan Meyssan Stade de Rugby Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 72 45 02
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English : Les Vendanges Sonores
L’événement Les Vendanges Sonores Virazeil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Val de Garonne
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