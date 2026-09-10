Les vendredis colorés, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Les vendredis colorés 18 septembre 2026 – 17 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique

35€/330€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2027-06-17T18:30:00+02:00 – 2027-06-17T20:30:00+02:00

Venez découvrir plusieurs techniques pour jouer avec les colorants et les pigments issus des plantes et teindre vos tissus, créer de la peinture aquarelle, faire de la linogravure…

Au programme :

Atelier 1 : Les bases de l’extraction des colorants végétaux.

Atelier 2 : Créer des motifs sur ses tissus teints avec des colorants végétaux en utilisant différentes techniques : shibori, acétate, tampon, pinceaux…

Atelier 3 : Réaliser des sérigraphies papiers et textiles à partir des pigments végétaux

Atelier 4 : Utilisation de la pâte de réserve pour créer ses motifs sur tissus teints avec des colorants végétaux

Atelier 5 : Réaliser ses gouaches et ses aquarelles à partir de pigments végétaux

Atelier 6 : Réaliser ses pastels à partir de pigments végétaux

Atelier 7 : Ecoprint – imprimer ses tissus à partir de végétaux (Tatakizome et technique vapeur).

Atelier 8 à 10 : projet.s personnel.s

À partir de 10 ans.

Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.

Prévoir de quoi prendre des notes.

Les « Vendredis colorés » sont animés par @la_lavandiere_ecolab

Cycle annuel de 10 séances

1 date par mois, hors vacances scolaires :

– 18 septembre

– 16 octobre

– 20 novembre

– 18 décembre

– 15 janvier

– 19 février

– 19 mars

– 16 avril

– 14 mai

– 17 juin

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-vendredis-colores/date:2026-09-18 »}]

Cycle d’ateliers de la plante à la couleur et tous ses usages créatifs