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Les vendredis colorés, Le 20 mille, Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes

Les vendredis colorés, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
jeudi 17 juin 2027
Lieu
Le 20 mille
Adresse
20 Bd Jules Verne, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
35€/330€

Les vendredis colorés 18 septembre 2026 – 17 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique

35€/330€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2027-06-17T18:30:00+02:00 – 2027-06-17T20:30:00+02:00

Venez découvrir plusieurs techniques pour jouer avec les colorants et les pigments issus des plantes et teindre vos tissus, créer de la peinture aquarelle, faire de la linogravure…

Au programme :
Atelier 1 : Les bases de l’extraction des colorants végétaux.
Atelier 2 : Créer des motifs sur ses tissus teints avec des colorants végétaux en utilisant différentes techniques : shibori, acétate, tampon, pinceaux…
Atelier 3 : Réaliser des sérigraphies papiers et textiles à partir des pigments végétaux
Atelier 4 : Utilisation de la pâte de réserve pour créer ses motifs sur tissus teints avec des colorants végétaux
Atelier 5 : Réaliser ses gouaches et ses aquarelles à partir de pigments végétaux
Atelier 6 : Réaliser ses pastels à partir de pigments végétaux
Atelier 7 : Ecoprint – imprimer ses tissus à partir de végétaux (Tatakizome et technique vapeur).
Atelier 8 à 10 : projet.s personnel.s

À partir de 10 ans.
Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.
Prévoir de quoi prendre des notes.

Les « Vendredis colorés » sont animés par @la_lavandiere_ecolab

Cycle annuel de 10 séances
1 date par mois, hors vacances scolaires :
– 18 septembre
– 16 octobre
– 20 novembre
– 18 décembre
– 15 janvier
– 19 février
– 19 mars
– 16 avril
– 14 mai
– 17 juin

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-vendredis-colores/date:2026-09-18 »}]
Cycle d’ateliers de la plante à la couleur et tous ses usages créatifs

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