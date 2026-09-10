Les vendredis colorés, Le 20 mille, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Les vendredis colorés 18 septembre 2026 – 17 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique
35€/330€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2027-06-17T18:30:00+02:00 – 2027-06-17T20:30:00+02:00
Venez découvrir plusieurs techniques pour jouer avec les colorants et les pigments issus des plantes et teindre vos tissus, créer de la peinture aquarelle, faire de la linogravure…
Au programme :
Atelier 1 : Les bases de l’extraction des colorants végétaux.
Atelier 2 : Créer des motifs sur ses tissus teints avec des colorants végétaux en utilisant différentes techniques : shibori, acétate, tampon, pinceaux…
Atelier 3 : Réaliser des sérigraphies papiers et textiles à partir des pigments végétaux
Atelier 4 : Utilisation de la pâte de réserve pour créer ses motifs sur tissus teints avec des colorants végétaux
Atelier 5 : Réaliser ses gouaches et ses aquarelles à partir de pigments végétaux
Atelier 6 : Réaliser ses pastels à partir de pigments végétaux
Atelier 7 : Ecoprint – imprimer ses tissus à partir de végétaux (Tatakizome et technique vapeur).
Atelier 8 à 10 : projet.s personnel.s
À partir de 10 ans.
Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.
Prévoir de quoi prendre des notes.
Les « Vendredis colorés » sont animés par @la_lavandiere_ecolab
Cycle annuel de 10 séances
1 date par mois, hors vacances scolaires :
– 18 septembre
– 16 octobre
– 20 novembre
– 18 décembre
– 15 janvier
– 19 février
– 19 mars
– 16 avril
– 14 mai
– 17 juin
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-vendredis-colores/date:2026-09-18 »}]
Cycle d’ateliers de la plante à la couleur et tous ses usages créatifs
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