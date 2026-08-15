Les vendredis colorés Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 18:30 – 20:30

Gratuit : non 35€/330€ Tarif :• 35€ la séance• 330€ /an pour les adhérent·e·s• 360€ /an pour les non adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Venez découvrir plusieurs techniques pour jouer avec les colorants et les pigments issus des plantes et teindre vos tissus, créer de la peinture aquarelle, faire de la linogravure… Au programme :Atelier 1 : Les bases de l’extraction des colorants végétaux.Atelier 2 : Créer des motifs sur ses tissus teints avec des colorants végétaux en utilisant différentes techniques : shibori, acétate, tampon, pinceaux…Atelier 3 : Réaliser des sérigraphies papiers et textiles à partir des pigments végétauxAtelier 4 : Utilisation de la pâte de réserve pour créer ses motifs sur tissus teints avec des colorants végétauxAtelier 5 : Réaliser ses gouaches et ses aquarelles à partir de pigments végétauxAtelier 6 : Réaliser ses pastels à partir de pigments végétauxAtelier 7 : Ecoprint – imprimer ses tissus à partir de végétaux (Tatakizome et technique vapeur).Atelier 8 à 10 : projet.s personnel.s À partir de 10 ans.Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.Prévoir de quoi prendre des notes. Les « Vendredis colorés » sont animés par @la_lavandiere_ecolab Cycle annuel de 10 séances1 date par mois, hors vacances scolaires :– 18 septembre– 16 octobre– 20 novembre– 18 décembre– 15 janvier– 19 février– 19 mars– 16 avril– 14 mai– 17 juin

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-vendredis-colores/date:2026-09-18



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