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Les vendredis de la personnalisation Heiligenstein

vendredi 28 août 2026 · Heiligenstein

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
2 rue Simonsbrunne
Ville
67140 Heiligenstein
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Heiligenstein

Les vendredis de la personnalisation

2 rue Simonsbrunne Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 08:30:00
fin : 2026-12-18 12:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate. Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique !
Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate.

Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique

un lettrage
un motif discret,
ou une signature personnalisée qui reflète votre style.

Nous mettons notre savoir-faire artisanal à votre service pour sublimer vos textiles avec élégance et finesse.

Parce que chaque détail compte, et que vos pièces méritent d’être uniques. 0  .

2 rue Simonsbrunne Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 73 00  contact@broderieweber.com

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English :

Every Friday, our workshop welcomes you for a creative and delightful break. Bring your towels, bathrobes, clothing, or linens, and give them a unique touch!

L’événement Les vendredis de la personnalisation Heiligenstein a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Barr

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