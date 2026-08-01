Informations pratiques

Heiligenstein

Les vendredis de la personnalisation

2 rue Simonsbrunne Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 08:30:00

fin : 2026-12-18 12:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate. Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique !

Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate.

Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique

un lettrage

un motif discret,

ou une signature personnalisée qui reflète votre style.

Nous mettons notre savoir-faire artisanal à votre service pour sublimer vos textiles avec élégance et finesse.

Parce que chaque détail compte, et que vos pièces méritent d’être uniques. 0 .

2 rue Simonsbrunne Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 73 00 contact@broderieweber.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Friday, our workshop welcomes you for a creative and delightful break. Bring your towels, bathrobes, clothing, or linens, and give them a unique touch!

L’événement Les vendredis de la personnalisation Heiligenstein a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Barr