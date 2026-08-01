Les vendredis de la personnalisation Heiligenstein
vendredi 28 août 2026 · Heiligenstein
Informations pratiques
Heiligenstein
Les vendredis de la personnalisation
2 rue Simonsbrunne Heiligenstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 08:30:00
fin : 2026-12-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate. Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique !
Chaque vendredi, notre atelier vous accueille pour une parenthèse créative et délicate.
Apportez vos serviettes, peignoirs, vêtements ou linge de maison, et offrez-leur une touche unique
un lettrage
un motif discret,
ou une signature personnalisée qui reflète votre style.
Nous mettons notre savoir-faire artisanal à votre service pour sublimer vos textiles avec élégance et finesse.
Parce que chaque détail compte, et que vos pièces méritent d’être uniques. 0 .
2 rue Simonsbrunne Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 73 00 contact@broderieweber.com
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English :
Every Friday, our workshop welcomes you for a creative and delightful break. Bring your towels, bathrobes, clothing, or linens, and give them a unique touch!
L’événement Les vendredis de la personnalisation Heiligenstein a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Barr
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