AGENDA · Lanleff
Les vendredis de Lanleff Karaoké et repas Temple de Lanleff Lanleff
vendredi 28 août 2026 · Temple de Lanleff · Lanleff
Informations pratiques
Lanleff
Les vendredis de Lanleff Karaoké et repas
Temple de Lanleff Le bourg Lanleff Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Les Vendredis de Lanleff vous proposent un karaoké déjanté pour clore l’été ! Repas sur réservation. Entrée gratuite. Marché de producteurs locaux. .
Temple de Lanleff Le bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les vendredis de Lanleff Karaoké et repas Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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