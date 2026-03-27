Manigod

Les vendredis de Manigod

Au sommet de Tête de Cabeau Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-26 17:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-12-26

Cet hiver, découvrez Les Vendredis de Manigod !

.

Au sommet de Tête de Cabeau Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Manigod Fridays

This winter, discover Les Vendredis de Manigod!

L’événement Les vendredis de Manigod Manigod a été mis à jour le 2025-12-25 par Office de tourisme de Manigod