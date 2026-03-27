Les vendredis de Manigod Manigod
Les vendredis de Manigod Manigod samedi 26 décembre 2026.
Manigod
Les vendredis de Manigod
Au sommet de Tête de Cabeau Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-26 17:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-12-26
Cet hiver, découvrez Les Vendredis de Manigod !
.
Au sommet de Tête de Cabeau Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Manigod Fridays
This winter, discover Les Vendredis de Manigod!
L’événement Les vendredis de Manigod Manigod a été mis à jour le 2025-12-25 par Office de tourisme de Manigod