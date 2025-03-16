Pot d’accueil hiver au col de Merdassier Route du col de Merdassier Manigod

Pot d’accueil hiver au col de Merdassier

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Début : Lundi 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-03-16

2025-12-22

L’Office de Tourisme vous accueille en vous offrant un verre de bienvenue tout en vous exposant les animations et activités de votre semaine de vacances.

English : Winter welcome drink at Col de Merdassier

The Tourist Office welcomes you with a welcome drink while explaining the activities and entertainment during your week’s vacation.

German : Winterempfang auf dem Col de Merdassier

Das Fremdenverkehrsamt empfängt Sie mit einem Willkommensgetränk und stellt Ihnen gleichzeitig die Animationen und Aktivitäten in Ihrer Urlaubswoche vor.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo vi accoglierà con un drink e vi illustrerà gli eventi e le attività in programma durante la vostra settimana di vacanza.

Espanol :

La Oficina de Turismo le dará la bienvenida con una copa y le informará de los eventos y actividades que se ofrecen durante su semana de vacaciones.

