Pot d’accueil hiver au col de Merdassier Route du col de Merdassier Manigod
Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie
Début : Lundi 2025-12-22 16:30:00
fin : 2025-03-16
2025-12-22
L’Office de Tourisme vous accueille en vous offrant un verre de bienvenue tout en vous exposant les animations et activités de votre semaine de vacances.
Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
English : Winter welcome drink at Col de Merdassier
The Tourist Office welcomes you with a welcome drink while explaining the activities and entertainment during your week’s vacation.
German : Winterempfang auf dem Col de Merdassier
Das Fremdenverkehrsamt empfängt Sie mit einem Willkommensgetränk und stellt Ihnen gleichzeitig die Animationen und Aktivitäten in Ihrer Urlaubswoche vor.
Italiano :
L’Ufficio del Turismo vi accoglierà con un drink e vi illustrerà gli eventi e le attività in programma durante la vostra settimana di vacanza.
Espanol :
La Oficina de Turismo le dará la bienvenida con una copa y le informará de los eventos y actividades que se ofrecen durante su semana de vacaciones.
