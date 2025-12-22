Bal festif de Manigod Manigod
Bal festif de Manigod Manigod samedi 15 août 2026.
Manigod
Bal festif de Manigod
Route de l’Aiguille Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 01:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’Office de Tourisme de Manigod prépare la 5e édition bal festif au village de Manigod ! Rejoignez nous ce 15 août au village, pour partager cette fête dans une ambiance conviviale !
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Route de l’Aiguille Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
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English : Guinguette evening
The Manigod Tourist Office is organising the 5th annual festive dance in the village of Manigod! Join us on 15 August in the village to enjoy the festivities in a friendly atmosphere!
L’événement Bal festif de Manigod Manigod a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Manigod
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