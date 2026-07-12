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AGENDA · Manigod

Merveilleusement Merdassier Col de Merdassier Manigod

jeudi 20 août 2026 · Col de Merdassier · Manigod

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Col de Merdassier
Adresse
Centre commercial
Ville
74230 Manigod
Département
Haute-Savoie
Tarif

Manigod

Merveilleusement Merdassier

Col de Merdassier Centre commercial Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Le 20 août, rendez-vous au centre commercial de Merdassier pour une journée et une soirée festive placées sous le signe de la convivialité, du spectacle et de la découverte.
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Col de Merdassier Centre commercial Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44  infos@manigod.com

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English : Wonderfully Merdassier

On 20 August, head to the Merdassier shopping centre for a day and evening of festivities, filled with a friendly atmosphere, entertainment and new discoveries.

L’événement Merveilleusement Merdassier Manigod a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Manigod

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