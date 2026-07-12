Merveilleusement Merdassier Col de Merdassier Manigod
jeudi 20 août 2026 · Col de Merdassier · Manigod
Informations pratiques
Manigod
Merveilleusement Merdassier
Col de Merdassier Centre commercial Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Le 20 août, rendez-vous au centre commercial de Merdassier pour une journée et une soirée festive placées sous le signe de la convivialité, du spectacle et de la découverte.
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Col de Merdassier Centre commercial Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
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English : Wonderfully Merdassier
On 20 August, head to the Merdassier shopping centre for a day and evening of festivities, filled with a friendly atmosphere, entertainment and new discoveries.
L’événement Merveilleusement Merdassier Manigod a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Manigod
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