Millet Manigod Trail Challenge Route du col de Merdassier Manigod

Manigod

Millet Manigod Trail Challenge

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Au cœur du massif des Aravis, le Millet Manigod Trail Challenge vous propose plusieurs formats de course à pied durant 2 jours, les 12 et 13 septembre 2026. L’occasion de découvrir l’une des plus belles vallées du massif Manigod.

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Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 83 86 57 lestrailersdesaravis@yahoo.fr

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English : Manigod Trail Challenge

In the heart of the Aravis massif, the Millet Manigod Trail Challenge offers several running formats over 2 days, on September 12 and 13, 2026. The opportunity to discover one of the most beautiful valleys in the massif: Manigod.

L’événement Millet Manigod Trail Challenge Manigod a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Manigod