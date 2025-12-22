Millet Manigod Trail Challenge Route du col de Merdassier Manigod
Millet Manigod Trail Challenge Route du col de Merdassier Manigod samedi 12 septembre 2026.
Manigod
Millet Manigod Trail Challenge
Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Au cœur du massif des Aravis, le Millet Manigod Trail Challenge vous propose plusieurs formats de course à pied durant 2 jours, les 12 et 13 septembre 2026. L’occasion de découvrir l’une des plus belles vallées du massif Manigod.
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Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 83 86 57 lestrailersdesaravis@yahoo.fr
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English : Manigod Trail Challenge
In the heart of the Aravis massif, the Millet Manigod Trail Challenge offers several running formats over 2 days, on September 12 and 13, 2026. The opportunity to discover one of the most beautiful valleys in the massif: Manigod.
L’événement Millet Manigod Trail Challenge Manigod a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Manigod
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