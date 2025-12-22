Rando VTT gourmande Route du col de Merdassier Manigod

Manigod

Rando VTT gourmande

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12 11:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Office de Tourisme de Manigod vous propose une 6ème édition de sa rando VTT gourmande. Une randonnée 100 % vtt, 100% gourmande.

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Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

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English : Gourmet mountain bike ride

The Manigod Tourist Office proposes a 6th edition of gourmet mountain bike ride . A 100% mountain bike ride, 100% gourmet.

L’événement Rando VTT gourmande Manigod a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Manigod