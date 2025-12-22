Rando VTT gourmande Route du col de Merdassier Manigod
Rando VTT gourmande Route du col de Merdassier Manigod dimanche 12 juillet 2026.
Manigod
Rando VTT gourmande
Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12 11:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’Office de Tourisme de Manigod vous propose une 6ème édition de sa rando VTT gourmande. Une randonnée 100 % vtt, 100% gourmande.
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Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
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English : Gourmet mountain bike ride
The Manigod Tourist Office proposes a 6th edition of gourmet mountain bike ride . A 100% mountain bike ride, 100% gourmet.
L’événement Rando VTT gourmande Manigod a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Manigod
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