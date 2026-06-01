Les vendredis du printemps concert d’Ewen Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou

Pleslin-Trigavou

Les vendredis du printemps concert d’Ewen

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des vendredis du printemps, venez passer la soirée dans le jardin de la médiathèque tout en écoutant le guitariste Ewen.

Pour le dernier vendredi du printemps vous êtes invités à écouter le concert du guitariste Ewen ! Il joue à 4 cordes, cette manière unique de jouer fait rejoindre la mélodie et des percussions dans des sonorités flamenco, jazz, RnB ou d’opéra…

Et, pour bien se rafraichir pendant ce temps musical, une buvette sera proposée par l’APE de l’école Georges Hervé! On vous attend nombreux !

Tout public .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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English :

L’événement Les vendredis du printemps concert d’Ewen Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme