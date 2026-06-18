Soirée danse et vous ? Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou lundi 6 juillet 2026.

Pleslin-Trigavou

Soirée danse et vous ?

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:30:00

fin : 2026-07-06 20:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez profiter d’un spectacle dansant de Wayne BARBASTE compagnie Calabash !

Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un stage de danse sur la commune de Pleslin Trigavou, du 6 au 7 juillet, organisé par l’association ACDC. Si vous souhaitez vous inscrire aux arteliers vous pouvez nous envoyer un mail et nous transmettrons à l’association !

Tout public

Sur réservation auprès de l’association ACDC pour le stage et auprès de la médiathèque pour la représentation du 6 juillet. .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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English :

L’événement Soirée danse et vous ? Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme