Soirée danse et vous ? Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou
Soirée danse et vous ? Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou lundi 6 juillet 2026.
Pleslin-Trigavou
Soirée danse et vous ?
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06 20:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez profiter d’un spectacle dansant de Wayne BARBASTE compagnie Calabash !
Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un stage de danse sur la commune de Pleslin Trigavou, du 6 au 7 juillet, organisé par l’association ACDC. Si vous souhaitez vous inscrire aux arteliers vous pouvez nous envoyer un mail et nous transmettrons à l’association !
Tout public
Sur réservation auprès de l’association ACDC pour le stage et auprès de la médiathèque pour la représentation du 6 juillet. .
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée danse et vous ? Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor)
- Les vendredis du printemps concert d’Ewen Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 26 juin 2026
- Braderie de livres Médiathèque Pleslin-Trigavou 3 juillet 2026
- Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 4 juillet 2026
- Vide-greniers Stade Pierre Vétier Pleslin-Trigavou 30 août 2026
- Fête des Arts Pleslin-Trigavou 13 septembre 2026