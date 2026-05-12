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Les vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne

Les vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne

Les vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne vendredi 21 août 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : Place René Soubelet

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Urrugne

Les vendredis d’Urrugne

Place du village Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Animation musicale   .

Place du village Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80  urrugne@otpaysbasque.com

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English : Les vendredis d’Urrugne

L’événement Les vendredis d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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