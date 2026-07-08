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Les vendredis et les samedis artistiques des Marquises Place des Marquises Arcachon

vendredi 4 septembre 2026 · Place des Marquises · Arcachon

Les vendredis et les samedis artistiques des Marquises Place des Marquises Arcachon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Place des Marquises
Adresse
3 Rue Roger Expert
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Les vendredis et les samedis artistiques des Marquises

Place des Marquises 3 Rue Roger Expert Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:30:00
fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26

La Place des Marquises se transformera en un véritable atelier à ciel ouvert. Peintres et sculpteurs exposeront leurs créations et réaliseront des œuvres en direct. Une occasion unique de découvrir la diversité des talents locaux et de discuter avec les artistes.   .

Place des Marquises 3 Rue Roger Expert Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 54 37 22  promenadedesarts@gmail.com

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English : Les vendredis et les samedis artistiques des Marquises

L’événement Les vendredis et les samedis artistiques des Marquises Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon

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