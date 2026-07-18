Informations pratiques

Collioure

LES VENDREDIS JAZZ MURIEL FALZON QUARTET

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

le 28 Août 2026 venez découvrir Muriel Falzon Quartet pendant les vendredi jazz à Collioure. Rendez-vous sur la Colline Pams à partir de 21h. Sans réservation. Site non-fumeur. pensez à prendre votre coussin et à venir à l’avance.

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

On August 28, 2026, come discover the Muriel Falzon Quartet during the “Friday Jazz in Collioure” series. Join us at Colline Pams starting at 9 p.m. No reservations required. ? Smoking is not permitted on the premises. Be sure to bring your own cushion and arrive early.

L’événement LES VENDREDIS JAZZ MURIEL FALZON QUARTET Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE