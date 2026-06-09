Les vendredis musicaux Ben Epic Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Ben Epic Le Café Français Surgères vendredi 24 juillet 2026.
Surgères
Les vendredis musicaux Ben Epic
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir pendant une soirée Ben Epic qui vous proposera du cover songs.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
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English :
Join us for an evening of Ben Epic cover songs.
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L’événement Les vendredis musicaux Ben Epic Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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