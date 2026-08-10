Les vendredis musicaux -Juan Manuel Vasquez Le Café Français Surgères

Informations pratiques

Surgères

Les vendredis musicaux -Juan Manuel Vasquez

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Venez découvrir pendant une soirée Juan Manuel Vasquez sur des airs populaires d’Amérique du Sud.

Réservation conseillée.

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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr

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English :

Come spend an evening discovering Juan Manuel Vasquez as he performs popular South American tunes.

Reservations are recommended.

L’événement Les vendredis musicaux -Juan Manuel Vasquez Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin