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AGENDA · Surgères

Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Le Café Français Surgères

vendredi 30 octobre 2026 · Le Café Français · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Le Café Français
Adresse
2 Av. de la Libération
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30 19:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Quentin Winter Blues !
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53  contact@cafelefrancais.fr

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English :

Come and discover Quentin Winter Blues!
Reservations recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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