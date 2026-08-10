Les vendredis musicaux Simon CHENET Le Café Français Surgères
vendredi 16 octobre 2026 · Le Café Français · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Les vendredis musicaux Simon CHENET
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 19:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Simon CHENET et sa guitare chantante et voyageuse, dans un style Pop-world.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
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English :
Come spend an evening discovering the artist Simon CHENET and his melodious, world-traveling guitar, in a pop-world style.
Reservations are recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Simon CHENET Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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