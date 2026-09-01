Les vendredis musicaux Toby Drake Le Café Français Surgères

Informations pratiques

Surgères

Les vendredis musicaux Toby Drake

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir le temps d’une soirée Toby Drake Musique flamenco arabo-andaluz et sud américaine.

Réservation conseillée.

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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr

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English :

Come spend an evening discovering Toby Drake: Arab-Andalusian and South American flamenco music.

Reservations are recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Toby Drake Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin