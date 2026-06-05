Rentrée Théâtre cours d’essai Crédit Agricole Surgères
samedi 12 septembre 2026 · Crédit Agricole · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Rentrée Théâtre cours d’essai
Crédit Agricole 98 Rue Audry de Puyravault Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 09:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez nous rencontrer et partager avec nous un cours d’essai gratuit.
Retrouvez-nous le 05 septembre prochain au forum des associations de Ville de Surgères pour découvrir et aussi vous inscrire pour nos ateliers théâtre.
.
Crédit Agricole 98 Rue Audry de Puyravault Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet us and join us for a free trial class.
Join us on September 5 at the Ville de Surgères Associations Fair to learn more and sign up for our theater workshops.
L’événement Rentrée Théâtre cours d’essai Surgères a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- L’expo du Comptoir Odile JACQUE Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères 28 août 2026
- Les vendredis musicaux Arnold Le Café Français Surgères 28 août 2026
- Loto La folie des cartons Surgères 29 août 2026
- Visite conférence sur le travail de restauration des monuments Micro-Folie de Surgères Surgères 29 août 2026
- Les vendredis musicaux Ben Epic Le Café Français Surgères 4 septembre 2026