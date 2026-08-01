Visite conférence sur le travail de restauration des monuments Micro-Folie de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Visite conférence sur le travail de restauration des monuments

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez profiter de cette visite conférence vous expliquant le travail de restauration des monuments historiques.

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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

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English :

Come and enjoy this guided tour and lecture explaining the restoration work carried out on historic monuments.

L’événement Visite conférence sur le travail de restauration des monuments Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin