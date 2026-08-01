Visite conférence sur le travail de restauration des monuments Micro-Folie de Surgères Surgères
samedi 29 août 2026 · Micro-Folie de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Visite conférence sur le travail de restauration des monuments
Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter de cette visite conférence vous expliquant le travail de restauration des monuments historiques.
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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
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English :
Come and enjoy this guided tour and lecture explaining the restoration work carried out on historic monuments.
L’événement Visite conférence sur le travail de restauration des monuments Surgères a été mis à jour le 2026-08-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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