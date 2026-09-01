Athlé Forme Tour Patrimoine Rue du Lavoir Surgères
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Lavoir · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Athlé Forme Tour Patrimoine
Rue du Lavoir Logis du lavoir Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Après quelques étapes à travers la Nouvelle-Aquitaine, l’Athlé Forme Tour Patrimoine arrive à Surgères !
Le principe est de marcher, courir, découvrir le patrimoine et l’environnement local, le tout dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
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Rue du Lavoir Logis du lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 53 90 athlesurgeres@gmail.com
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English :
After a few stops throughout Nouvelle-Aquitaine, the Athl’Forme Heritage Tour is coming to Surgères!
The idea is to walk, run, and explore the local heritage and environment, all in a friendly atmosphere that’s accessible to everyone.
L’événement Athlé Forme Tour Patrimoine Surgères a été mis à jour le 2026-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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