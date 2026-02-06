Informations pratiques

Surgères

Forum des associations

Enceinte du château de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous incontournable de la rentrée 2026, le Forum des Associations de Surgères vous présentera plusieurs associations sportives, culturelles, sociales, de solidarité ainsi que diverses activités qui occuperont et animeront votre quotidien.

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Enceinte du château de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

A must-attend event for the start of the 2026 school year, the Surgères Associations Forum will showcase a variety of sports, cultural, social, and community service organizations, as well as a range of activities to keep you busy and add excitement to your daily life.

L’événement Forum des associations Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin