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Loto Salle du Castel Park Surgères

vendredi 7 août 2026 · Salle du Castel Park · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle du Castel Park
Adresse
Impasse du Castel Park
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Loto organisé par l’association Les Tamalous 17.
A gagner nombreux bons d’achat dont 1 bon d’achat à 300€, corbeille de fruits, paniers garnis, fromage, lots de viande, apéro.
Partie spéciale 150€
Réservation par téléphone.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88 

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English :

Loto organized by the association Les Tamalous 17.
To be won: numerous vouchers including 1 voucher for 300?, fruit basket, cheese, meat lots, aperitif.
Special game: 150?
Book by phone.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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