Loto Salle du Castel Park Surgères
vendredi 7 août 2026 · Salle du Castel Park · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Loto
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Loto organisé par l’association Les Tamalous 17.
A gagner nombreux bons d’achat dont 1 bon d’achat à 300€, corbeille de fruits, paniers garnis, fromage, lots de viande, apéro.
Partie spéciale 150€
Réservation par téléphone.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88
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English :
Loto organized by the association Les Tamalous 17.
To be won: numerous vouchers including 1 voucher for 300?, fruit basket, cheese, meat lots, aperitif.
Special game: 150?
Book by phone.
L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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