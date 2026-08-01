Loto Salle du Castel Park Surgères

Informations pratiques

Surgères

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Loto organisé par l’association Les Tamalous 17.

A gagner nombreux bons d’achat dont 1 bon d’achat à 300€, corbeille de fruits, paniers garnis, fromage, lots de viande, apéro.

Partie spéciale 150€

Réservation par téléphone.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the association Les Tamalous 17.

To be won: numerous vouchers including 1 voucher for 300?, fruit basket, cheese, meat lots, aperitif.

Special game: 150?

Book by phone.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin