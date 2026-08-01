Informations pratiques

Surgères

Parc en délire Jeux gonflables

Douves du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Enfant (2 à 14 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Le parc de jeux gonflables de Des Bonds Délires s’installe à nouveau dans les douves du Château de Surgères pour offrir aux enfants (de 0 à 14 ans) et à leurs familles un été riche en rires, en jeux et en sensations !

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Douves du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

The Des Bonds Délires inflatable playground is setting up shop once again in the moat of Surg CastleE8res to offer children (ages 0–14) and their families a day full of laughter, games, and thrills!

L’événement Parc en délire Jeux gonflables Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin