Parc en délire Jeux gonflables Surgères
lundi 10 août 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Parc en délire Jeux gonflables
Douves du Château Surgères Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Enfant (2 à 14 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Le parc de jeux gonflables de Des Bonds Délires s’installe à nouveau dans les douves du Château de Surgères pour offrir aux enfants (de 0 à 14 ans) et à leurs familles un été riche en rires, en jeux et en sensations !
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Douves du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
The Des Bonds Délires inflatable playground is setting up shop once again in the moat of Surg CastleE8res to offer children (ages 0–14) and their families a day full of laughter, games, and thrills!
L’événement Parc en délire Jeux gonflables Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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