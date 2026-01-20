Concours de Belote Route du Stade Marsais
Concours de Belote Route du Stade Marsais vendredi 6 février 2026.
Concours de Belote
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Concours de Belote.
Pré-inscription possible par téléphone.
Participation ouverte à tous.
Buvette et restauration sur place. Tombola.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51
English :
Belote competition.
Pre-registration by telephone.
Participation open to all.
Refreshments and catering on site. Tombola.
