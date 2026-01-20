Concours de Belote Route du Stade Marsais

Concours de Belote

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concours de Belote.

Pré-inscription possible par téléphone.

Participation ouverte à tous.

Buvette et restauration sur place. Tombola.

.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition.

Pre-registration by telephone.

Participation open to all.

Refreshments and catering on site. Tombola.

L’événement Concours de Belote Marsais a été mis à jour le 2026-01-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin