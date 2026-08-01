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AGENDA · Surgères

Festival Sérénade Surgères

jeudi 6 août 2026 · Surgères

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Église Notre-Dame
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Festival Sérénade

Église Notre-Dame Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Le Festival Sérénade revient pour trois jours exceptionnels de musique de chambre, organisé par Music’Art Diffusion, sous la direction de Pierre Lénert, premier alto Super Soliste de l’Opéra de Paris. Venez écouter des artistes d’exception.
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Église Notre-Dame Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23  mairie@ville-surgeres.fr

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English :

The S%E9r%E9nade Festival returns for three exceptional days of chamber music, organized by Music’Art Diffusion under the direction of Pierre L%E9nert, principal viola and Super Soliste at the Paris Opera. Come hear these exceptional artists perform.

L’événement Festival Sérénade Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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