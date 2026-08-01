Informations pratiques

Surgères

Festival Sérénade

Église Notre-Dame Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Le Festival Sérénade revient pour trois jours exceptionnels de musique de chambre, organisé par Music’Art Diffusion, sous la direction de Pierre Lénert, premier alto Super Soliste de l’Opéra de Paris. Venez écouter des artistes d’exception.

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Église Notre-Dame Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

The S%E9r%E9nade Festival returns for three exceptional days of chamber music, organized by Music’Art Diffusion under the direction of Pierre L%E9nert, principal viola and Super Soliste at the Paris Opera. Come hear these exceptional artists perform.

L’événement Festival Sérénade Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin