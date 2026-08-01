Festival Sérénade Concert d’ouverture Surgères
jeudi 6 août 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival Sérénade Concert d’ouverture
Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 20:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Concert d’ouverture les grands concertos pour cordes
Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, op. 8 · les quatre concertos
G. Ph. Telemann Concerto pour alto en sol majeur · Allegro — Andante — Presto
Gioachino Rossini Une larme · pour violoncelle et cordes
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Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
Opening Concert: Great String Concertos
Antonio Vivaldi *The Four Seasons*, Op. 8 %B7 the four concertos
G. Ph. Telemann Viola Concerto in G Major %B7 Allegro ? Andante ? Presto
Gioachino Rossini “Une larme” %B7 for cello and strings
L’événement Festival Sérénade Concert d’ouverture Surgères a été mis à jour le 2026-07-31 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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