Informations pratiques

Surgères

Festival Sérénade Concert d’ouverture

Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Concert d’ouverture les grands concertos pour cordes

Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, op. 8 · les quatre concertos

G. Ph. Telemann Concerto pour alto en sol majeur · Allegro — Andante — Presto

Gioachino Rossini Une larme · pour violoncelle et cordes

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Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

Opening Concert: Great String Concertos

Antonio Vivaldi *The Four Seasons*, Op. 8 %B7 the four concertos

G. Ph. Telemann Viola Concerto in G Major %B7 Allegro ? Andante ? Presto

Gioachino Rossini “Une larme” %B7 for cello and strings

L’événement Festival Sérénade Concert d’ouverture Surgères a été mis à jour le 2026-07-31 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin