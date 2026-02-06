Braderie des commerçants, artisans et créateurs rue Bersot Surgères
samedi 5 septembre 2026 · rue Bersot · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Braderie des commerçants, artisans et créateurs
rue Bersot Centre ville de Surgères Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
L’ UACIS organise sa braderie des commerçants, artisans et créateurs. dans le centre ville, entre la rue Bersot et la rue Audry de Puyravault. Venez faire des bonnes affaires !
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rue Bersot Centre ville de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uacisurgeres@gmail.com
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English :
UACIS organizes its braderie des commerçants, artisans et créateurs in the town center, between rue Bersot and rue Audry de Puyravault. Come and get in on the bargains!
L’événement Braderie des commerçants, artisans et créateurs Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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