Les Vendredis Saints Feyrois Sainte-Feyre
vendredi 17 juillet 2026 · Sainte-Feyre
Informations pratiques
Sainte-Feyre
Les Vendredis Saints Feyrois
Place de la Mairie Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Le restaurant le fil du temps organise des concerts les vendredis soirs avec Barazic, Lee Moozin’and the Mad Dogs, Zénow, Chango Trio, Woody Wood Swing Gum, Mojo Risin’ .
Place de la Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 44 08 contact@lefildutemps.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vendredis Saints Feyrois
L’événement Les Vendredis Saints Feyrois Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-30 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Sainte-Feyre (Creuse)
- Sortilèges de la pleine lune avec Jean-Jacques Silvestre Sainte-Feyre 28 juillet 2026
- Festival international de musique de chambre Mas Musici Sainte-Feyre 29 juillet 2026
- Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre 14 décembre 2026