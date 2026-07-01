Informations pratiques

Sainte-Feyre

Les Vendredis Saints Feyrois

Place de la Mairie Sainte-Feyre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Le restaurant le fil du temps organise des concerts les vendredis soirs avec Barazic, Lee Moozin’and the Mad Dogs, Zénow, Chango Trio, Woody Wood Swing Gum, Mojo Risin’ .

Place de la Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 44 08 contact@lefildutemps.com

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English : Les Vendredis Saints Feyrois

L’événement Les Vendredis Saints Feyrois Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-30 par Creuse Tourisme