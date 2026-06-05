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LES VENTS D’ANGES VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Carcassonne

LES VENTS D’ANGES VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Carcassonne

LES VENTS D’ANGES VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Carcassonne samedi 29 août 2026.

Adresse : 79 Rue du Docteur Albert Tomey

Ville : 11000 Carcassonne

Département : Aude

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Carcassonne

LES VENTS D’ANGES VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, des concerts d’orgues dans le cadre des Vents d’Anges

29 août VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Jordan ENGLISH (Edimbourg) .OEuvres de Stanford, Franck, Commette, Briggs
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79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15  pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers organ concerts at Saint-Vincent church, as part of the Vents d’Anges festival

august 29: VIEILLE ALLIANCE: TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Jordan ENGLISH (Edinburgh) Works by Stanford, Franck, Commette, Briggs

L’événement LES VENTS D’ANGES VIEILLE ALLIANCE TRADITIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par

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