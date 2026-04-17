Chantelle

Les vieilles soupapes de chantelle 20ème randonnée du muguet

Stade et Salle Robert Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Parcours touristique sur la journée, d’environ 100 km à la découverte de la région Combraille Auvergne. Réservée aux véhicules de +25 ans et d’exception.

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Stade et Salle Robert Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 37 28 75 vieillessoupapesdechantelle@gmail.com

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English :

A full-day tour of around 100 km to discover the Combraille Auvergne region. Reserved for exceptional vehicles over 25 years old.

L’événement Les vieilles soupapes de chantelle 20ème randonnée du muguet Chantelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule