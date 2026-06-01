Les Vignerons passent à table aux Pêcheries Ligériennes avec le Domaine de la Rodaie Bréhémont jeudi 18 juin 2026.

Bréhémont

Les Vignerons passent à table aux Pêcheries Ligériennes avec le Domaine de la Rodaie

19 Avenue du 11 Novembre Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les Pêcheries Ligériennes accueillent le Domaine de la Rodaie le jeudi 18 juin 2026 à 19h30 pour une soirée accords mets & vins conviviale dans un cadre agréable. Découvrez les vins du Domaine autour d’un délicieux festin !

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Les Pêcheries Ligériennes accueillent le Domaine de la Rodaie le jeudi 18 juin 2026 à 19h30 pour une soirée accords mets & vins conviviale dans un cadre agréable. Découvrez les vins du Domaine autour d’un délicieux festin !

Au menu amuse bouche, entrée, plat, fromage, dessert accompagné de 4 accords, avec les produits du vigneron 80 .

19 Avenue du 11 Novembre Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 51 30 22 68 contact@les-pecheries-ligeriennes.fr

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English :

Les Pêcheries Ligériennes welcomes Domaine de la Rodaie on Thursday, June 18, 2026 at 7:30pm for a convivial food & wine pairing evening in a pleasant setting. Discover the Domaine?s wines over a delicious feast!

L’événement Les Vignerons passent à table aux Pêcheries Ligériennes avec le Domaine de la Rodaie Bréhémont a été mis à jour le 2026-05-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme