Les vilaines Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Les vilaines Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 6 novembre 2026.
Bayonne
Les vilaines
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 21:50:00
Date(s) :
2026-11-06
Comédie 1 Rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu !
Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes…du moins le croit-elle ! En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies ! Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille en manque d’amour, Josette cache un terrible secret. Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Les vilaines
L’événement Les vilaines Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
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