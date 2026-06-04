Les vilaines Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Les vilaines

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 21:50:00

Date(s) :

2026-11-06

Comédie 1 Rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu !

Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes…du moins le croit-elle ! En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies ! Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille en manque d’amour, Josette cache un terrible secret. Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Les vilaines Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne