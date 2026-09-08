Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Parc Aurélien et Villa Aurélienne · Fréjus
Informations pratiques
Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne Samedi 19 septembre, 15h30, 16h30 Parc Aurélien et Villa Aurélienne Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Aurélienne, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.
RDV à 15h30 et à 16h30 devant l’entrée de la Villa Aurélienne
Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494529049 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/villa-aurelienne La Villa Aurélienne, chef-d’œuvre d’inspiration Renaissance italienne, est l’une des deux seules villas palladiennes en France ! Construite à la fin du XIXe siècle, elle tire son nom de la Via Aurélia, l’antique voie romaine qui passait non loin de là. Perchée au sommet d’un parc boisé impressionnant, cette villa singulière marie des influences antiques, classiques et orientales, créant un ensemble unique. D’abord villa de villégiature, elle s’est transformée aujourd’hui en un centre vibrant de la scène culturelle estivale de Fréjus.
Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Aurélienne, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.
(c) Villa Aurélienne
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