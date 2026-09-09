Les villas Belle Epoque à Fréjus : la Villa Marie, Médiathèque Villa-Marie, Fréjus

Informations pratiques

Les villas Belle Epoque à Fréjus : la Villa Marie Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Villa-Marie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Marie, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.

RDV à 14h00, devant l’entrée de la Villa Marie

A suivre… la visite de la Villa Aurélienne à 15h30 et à 16h30.

Médiathèque Villa-Marie 447, rue Aristide Briand, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 01 89 https://bm.esterel-mediatem.fr Construite en 1883 sous le nom de « Villa Virginie », la villa est acquise en 1892 par Joseph-Marie Thévenet, membre influent de la bourgeoisie lyonnaise. En 1903 et 1905, son fils Joseph Marius réalise des agrandissements et rénovations qui transforment la villa, prenant alors le nom de « Villa Marie ». La villa présente une architecture éclectique, combinant les influences néo-Renaissance avec les nouvelles lignes de l’Art Nouveau. Ses jardins à la française, agrémentés d’espèces exotiques, offre un havre de sérénité au pied des vestiges d’un site archéologique romain.

Installée à la Villa-Marie depuis 1963, la Médiathèque est un élément essentiel dans la vie culturelle de notre commune. Elle permet l’accès à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. En plus de ses missions de lecture publique et d’éducation, elle favorise et maintient le lien social.

Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Marie, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.

(c) Ville de Fréjus