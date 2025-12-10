Les Violons de Prague Place Saint Pierre Angoulême
Les Violons de Prague Place Saint Pierre Angoulême vendredi 5 juin 2026.
Les Violons de Prague
Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente
Tarif : 29 – 29 – EUR
Carré Or, les 10 premiers rangs 37€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Prenez un billet musical destination PRAGUE ! Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble !
Un voyage immersif dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…
Bon voyage !
Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
English :
Take a musical ticket to PRAGUE! Let yourself be carried away by the Slavic soul and the talent of a true ensemble!
An immersive journey into the deep, bewitching and luminous diversity of the masterpieces of Classical Music?
Bon voyage!
L’événement Les Violons de Prague Angoulême a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême