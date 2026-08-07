Les Virades de l’Espoir Moëlan-sur-Mer
dimanche 27 septembre 2026 · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Les Virades de l’Espoir
Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 13:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Parcours de marche (6 ou 10km), de course (8 ou 14km), de VTT (22, 35 ou 43km) et même d’orientation ! Le petit parcours de marche vous réserve même un quizz sur la mucoviscidose.
Grand jeu du souffle, magie, animations enfants, expositions de voitures anciennes etc.
A 12h30 pour clôturer la matinée, tous sur la piste pour danser le madison de l’espoir ! .
Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 12 57 32 46
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English :
L’événement Les Virades de l’Espoir Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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