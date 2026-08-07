Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Les Virades de l’Espoir

Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Parcours de marche (6 ou 10km), de course (8 ou 14km), de VTT (22, 35 ou 43km) et même d’orientation ! Le petit parcours de marche vous réserve même un quizz sur la mucoviscidose.

Grand jeu du souffle, magie, animations enfants, expositions de voitures anciennes etc.

A 12h30 pour clôturer la matinée, tous sur la piste pour danser le madison de l’espoir ! .

Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 12 57 32 46

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English :

L’événement Les Virades de l’Espoir Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS