Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse
mercredi 30 septembre 2026 · Office de Tourisme · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Les visites de Julia
Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-09-30 10:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Accompagnés par Julia, guide locale passionnée, partez à la découverte de Seignosse à travers une balade du quartier du Penon jusqu’à l’océan.
Venez découvrir Seignosse avec Julia, guide locale et passionnée, pour une visite entre passé et présent. Au départ de l’Office de tourisme, vous déambulerez à travers le quartier du Penon, pour comprendre sa création et enfin terminer face à l’océan. Vous pourrez appréhender l’évolution de la ville au fil du temps. De ses origines rurales à sa transformation côté océan en station balnéaire familiale et réputée, notamment pour le surf. Une occasion unique de plonger dans l’histoire locale, de comprendre le territoire et de profiter d’un cadre naturel exceptionnel.
De 9h30 à 10h30.
A partir de 7 ans.
Au départ de l’Office de Tourisme.
Tarifs
– Adulte 7€
– Enfant (7 à 12 ans) 4€.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Les visites de Julia
Accompanied by Julia, a passionate local guide, discover Seignosse on a stroll from the Penon district to the ocean.
L’événement Les visites de Julia Seignosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Seignosse
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